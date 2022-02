4ème Salon des Auteurs locaux Médiathèque du Carré d’Art, 12 février 2022, Montgeron.

Médiathèque du Carré d’Art, le samedi 12 février à 10:00

Cette année, les bibliothécaires ont invité de nombreux auteurs et de nombreuses autrices afin de faire découvrir la richesse de la production littéraire sur l’agglomération du Val d’Yerres Val de Seine. Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts : jeunesse, adulte, essai, fiction, BD, fantasy ou encore récit de vie etc. Cette journée sera donc l’occasion de rencontrer ces auteurs, de les interroger sur leur façon de travailler et sur leurs inspirations. Par ailleurs, des ateliers seront également proposés tout au long de la journée : atelier d’illustration, reliure, découverte de la lecture numérique, tables rondes avec certains auteurs etc. Enfin, la librairie montgeronnaise Clément, le petit Poucet sera présente pour la vente des livres des auteurs présents. Il sera donc possible de faire dédicacer vos achats directement sur place !

Entrée libre et gratuite sur présentation du pass sanitaire

Le samedi 12 février, la médiathèque accueillera la quatrième édition du Salon des Auteurs locaux et occupera ainsi tout le Carré d’Art.

Médiathèque du Carré d'Art 2 rue des bois Montgeron



