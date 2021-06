4ÈME SAISON – UN ÉTÉ 2021 DES PETITES FUGUES D’EPINAL Épinal, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Épinal.

4ÈME SAISON – UN ÉTÉ 2021 DES PETITES FUGUES D’EPINAL 2021-07-03 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-08 TEMPLE PROSTESTANT OU THEATRE MUNICIPAL 28 Rue de la Préfecture

Épinal Vosges

SAMEDI 3 JUILLET 2021 AU JEUDI 08 JUILLET 2021Venez découvrir un concert chaque soir de l’été.

Samedi 3 Juillet à 20h30 – Concert à 20h30 au temple Protestant . Folklore Tzigane

Dimanche 04 Juillet Concert à 20h30 au Théâtre Municipal. Sonates de Mozart, Bach, Franck

Lundi 05 Juillet -Concert à 20h30 au Théâtre Municipal. Trio Sora. Programme Schumann. Trio, Quatuor, Quintette

Mardi 06 Juillet – Concert à 20h30 au Théâtre Municipal

Marie Perbost – « Victoire de la Musique 2020 » Chanson parisienne de la Belle Epoque aux années folles.

Mercredi 07 Juillet -Concert à 20h30 au temple Protestant. C. Michel, P. Berthelmot

Jeudi 08 Juillet – Concert à 20h30 au temple Protestant. Chants et Danses du Caucase et d’Iran

SAMEDI 3 JUILLET 2021 AU JEUDI 08 JUILLET 2021Venez découvrir un concert chaque soir de l’été.

Samedi 3 Juillet à 20h30 – Concert à 20h30 au temple Protestant . Folklore Tzigane

Dimanche 04 Juillet Concert à 20h30 au Théâtre Municipal. Sonates de Mozart, Bach, Franck

Lundi 05 Juillet -Concert à 20h30 au Théâtre Municipal. Trio Sora. Programme Schumann. Trio, Quatuor, Quintette

Mardi 06 Juillet – Concert à 20h30 au Théâtre Municipal

Marie Perbost – « Victoire de la Musique 2020 » Chanson parisienne de la Belle Epoque aux années folles.

Mercredi 07 Juillet -Concert à 20h30 au temple Protestant. C. Michel, P. Berthelmot

Jeudi 08 Juillet – Concert à 20h30 au temple Protestant. Chants et Danses du Caucase et d’Iran