2023-03-18 14:30:00 – 2023-03-18 18:00:00

Deux thématiques sont à l'honneur, avec deux conférences et une animation :

– 14h30 : assemblée générale de l’association.

– 16h : Migrants, réfugiés, déplacés … d’actualité ! En résonance, c’est des mobilités dans le passé dont nous parlera la lauréate du prix Emilie Campmas : « Lorsque les dents nous parlent. Nouvelles approches pour étudier les mobilités dans le passé.» (Margaux Depaermentier). – 17h : le feu, découverte qui a marqué l’Histoire de l’humanité, animera la suite des échanges :

« L’usage du feu durant la Préhistoire. Panorama d’une innovation technique déterminante. » (Mathieu Lejay, docteur en Préhistoire). – 18h : Nous poursuivrons par une démonstration de l’allumage du feu à la manière préhistorique.

Nous vous rappelons que nous collectons vos dessins sur le feu.

