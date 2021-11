Dax Village Landais Alzheimer Dax, Landes 4ème rencontre territoriale » Encourager de nouvelles formes d’habitat pour lespersonnes malades d’Alzheimer » Village Landais Alzheimer Dax Catégories d’évènement: Dax

**Le collectif « Alzheimer Ensemble, Construisons l’avenir »** poursuit son cycle de rencontres territoriales avec un nouveau rendez-vous sur le thème de l’habitat. Virage domiciliaire, habitat inclusif, ces perspectives sont-elles adaptées aux personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer? Organisée en partenariat avec le Village Landais Alzheimer et le conseil départemental des Landes, la rencontre insistera sur les prérequis des solutions alternatives au domicile et à l’Ehpad, afin de répondre aux besoins et aux désirs des personnes malades. Cette matinée s’appuiera sur des regards croisés entre professionnels, porteurs de projets, acteurs de terrain, pouvoirs publics et représentants institutionnels. La rencontre sera retransmise gratuitement en direct sur la plateforme

Village Landais Alzheimer 36 Rue Pascal Lafitte, 40100 Dax Dax Landes

2021-12-14T09:00:00 2021-12-14T12:00:00

