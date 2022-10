4ème Rencontre littéraire Ascain Ascain Catégories d’évènement: Ascain

Pyrnes-Atlantiques

4ème Rencontre littéraire Ascain, 14 octobre 2022, Ascain. 4ème Rencontre littéraire

Bibliothèque Rue San Ignacio Ascain Pyrnes-Atlantiques Rue San Ignacio Bibliothèque

2022-10-14 19:00:00 – 2022-10-14 21:00:00

Rue San Ignacio Bibliothèque

Ascain

Pyrnes-Atlantiques EUR 0 0 4ème rencontre littéraire autour du livre « Euri Zitalari Esker » en présence de l’auteur du livre Itxaro Borda . 4ème rencontre littéraire autour du livre « Euri Zitalari Esker » en présence de l’auteur du livre Itxaro Borda . +33 5 59 54 68 30 itxaro borda

Rue San Ignacio Bibliothèque Ascain

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Ascain, Pyrnes-Atlantiques Autres Lieu Ascain Adresse Ascain Pyrnes-Atlantiques Rue San Ignacio Bibliothèque Ville Ascain lieuville Rue San Ignacio Bibliothèque Ascain Departement Pyrnes-Atlantiques

Ascain Ascain Pyrnes-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ascain/

4ème Rencontre littéraire Ascain 2022-10-14 was last modified: by 4ème Rencontre littéraire Ascain Ascain 14 octobre 2022 Ascain Bibliothèque Rue San Ignacio Ascain Pyrnes-Atlantiques Pyrnes-Atlantiques

Ascain Pyrnes-Atlantiques