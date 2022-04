4éme rando des Benauges Porte-de-Benauge, 5 juin 2022, Porte-de-Benauge.

4éme rando des Benauges Porte-de-Benauge

2022-06-05 07:30:00 – 2022-06-05

Porte-de-Benauge Gironde

Le comité des fêtes de Porte de Benauge et ses nombreux partenaires ,relance leur évènement rando annuel! Pour cette quatrième édition éco- responsable, venez découvrir les chemins de la région d’Arbis et prendre le grand air lors de cette journée sous le signe de la santé, de la nature et du patrimoine local!

Circuit de 12 ,22 ou 35 km ,ouvert au marcheurs ,cavaliers ,VTTistes et coureurs.

Porte-de-Benauge

