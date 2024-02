4ème Rallye régional de la Briance Magnac-Bourg, samedi 25 mai 2024.

4ème Rallye régional de la Briance Magnac-Bourg Haute-Vienne

Le rallye de La Briance fait également peau neuve !! On déménage de quelques kilomètres direction Magnac Bourg ! Nouvelle ville d’accueil, nouveau partenariat avec le comité des fêtes de Magnac Bourg, nouveaux parcs fermés et d’assistance, et donc nouveau format !

Cette année, reconnaissances et vérifications le samedi et course uniquement sur le dimanche avec une magnifique ES de 13 kms à réaliser 3 fois.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25

fin : 2024-05-26

Le bourg

Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine asamauve@laposte.net

