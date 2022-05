4ème rallye du moulin Augignac Augignac Catégories d’évènement: Augignac

Dordogne

4ème rallye du moulin Augignac

2022-05-14

Augignac Dordogne Augignac EUR 20 Rallye touristique du moulin pour tous véhicules de tourisme.

Départ à partir de 7h, dernier départ à 8h.

Se munir de cartes routières détaillées de la Dordogne, d’une boussole, d’un appareil photo ou smartphone.

Tarif : 20€ par personne, déjeuner compris à l’arrivée.

Augignac

