4ème puces des couturières
Route de Nassigny Salle polyvalente
Vallon-en-Sully
Allier

2023-03-05 09:00:00 09:00:00 – 2023-03-05 18:00:00 18:00:00

Allier Vallon-en-Sully Organisées par les Couzettes Vallonnaises. +33 6 24 02 63 00 Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully

