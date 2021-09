Châtel Châtel Châtel, Haute-Savoie 4ème Montée Historique de Châtel Châtel Châtel Catégories d’évènement: Châtel

Haute-Savoie

4ème Montée Historique de Châtel 2021-09-11 – 2021-09-12 route de Pré la Joux Pré la Joux
Châtel Haute-Savoie

Châtel Haute-Savoie Châtel EUR 130 130 Cet événement est une démonstration, sur route fermée, pour des voitures d’époque et d’exception. chatelhistorique@gmail.com +33 6 86 74 92 63 http://www.monteedechatel.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-24 par Châtel Tourisme

