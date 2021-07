Ville-sous-la-Ferté Ville-sous-la-Ferté Aube, Ville-sous-la-Ferté 4ème Matinale de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté Ville-sous-la-Ferté Catégories d’évènement: Aube

Ville-sous-la-Ferté

4ème Matinale de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté, 5 septembre 2021, Ville-sous-la-Ferté. 4ème Matinale de Clairvaux 2021-09-05 10:00:00 – 2021-09-05 12:00:00

Ville-sous-la-Ferté Aube Ville-sous-la-Ferté 10 Eur abbaye.clairvaux@orange.fr dernière mise à jour : 2021-07-24 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Ville-sous-la-Ferté Autres Lieu Ville-sous-la-Ferté Adresse Ville Ville-sous-la-Ferté lieuville 48.11977#4.7897