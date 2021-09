Amplepuis Amplepuis Amplepuis, Rhône 4ème Marche solidaire Amplepuis Amplepuis Catégories d’évènement: Amplepuis

Rhône

4ème Marche solidaire Amplepuis, 12 septembre 2021, Amplepuis. 4ème Marche solidaire 2021-09-12 08:00:00 08:00:00 – 2021-09-12 15:00:00 15:00:00 Inscription-Départ Salle Georges Bourbon – Chemin de Bagatelle – 69550 Amplepuis Complexe culturel et sportif

Amplepuis Rhône Amplepuis 4ème marche solidaire d’Amplepuis. 3 circuits : 6,13,18 km. En-cas remis au départ. Eau sur les relais. Vous pouvez apporter votre pique nique. Pensez à votre gobelet, votre masque, le pass sanitaire. Organisation : 7 associations humanitaires locales. cl-meunier@orange.fr +33 7 83 13 14 20 dernière mise à jour : 2021-06-29 par Office de Tourisme du Beaujolais Vert – Lac des sapins

Détails Catégories d’évènement: Amplepuis, Rhône Autres Lieu Amplepuis Adresse Inscription-Départ Salle Georges Bourbon - Chemin de Bagatelle - 69550 Amplepuis Complexe culturel et sportif Ville Amplepuis lieuville 45.96558#4.33232