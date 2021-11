Ronchamp Ronchamp 70250, Ronchamp 4ème Marché de Saint-Nicolas Ronchamp Ronchamp Catégories d’évènement: 70250

Ronchamp 70250 Ronchamp Le Marché de Saint-Nicolas revient à La Filature de Ronchamp le vendredi 3 décembre, de 17h00 à 21h, pour une 4ème édition !

Artisanat, Terroir, et une animation pour les enfants à partir de 18h45 –

Buvette et petite restauration sur place. tourismeronchamp@gmail.com +33 3 84 63 50 82 Le Marché de Saint-Nicolas revient à La Filature de Ronchamp le vendredi 3 décembre, de 17h00 à 21h, pour une 4ème édition !

