4ème LAMONZIENNE ROUTE Lamonzie-Saint-Martin, 12 juin 2022, Lamonzie-Saint-Martin.

4ème LAMONZIENNE ROUTE Maison des Associations Le Monteil Lamonzie-Saint-Martin

2022-06-12 – 2022-06-12 Maison des Associations Le Monteil

Lamonzie-Saint-Martin 24680 Lamonzie-Saint-Martin

Deux parcours cyclo route (esprit cyclotourisme) sont proposés à des cyclistes

licenciés FFCT, licenciés autres fédérations et non licenciés.

Le circuit 1 est de 50 km et le circuit 2 de 80 km tracés principalement au sud- ouest de Lamonzie Saint Martin.

Une marche accompagnée de 8 km est proposée aux accompagnants non rouleurs.

Cyclo Détente Lamonzien

Maison des Associations Le Monteil Lamonzie-Saint-Martin

