Éloyes 88510 Éloyes La Médiathèque intercommunale de la Porte des Vosges Méridionales Le Cercle propose une journée exceptionnelle entièrement dédiée au jeu vidéo, à la Médiathèque d’Eloyes. A l’occasion des Journées Mondiales du Jeu Vidéo 2021, la Médiathèque est heureuse d’inviter à nouveau petits et grands à venir jouer ensemble.

Au programme de cette journée :

– Des consoles portables et de salon, tablettes et ordinateurs seront proposés en accès libre, avec un choix de titres sélectionnés par les médiathécaires.

– Un coin « découverte de la réalité virtuelle ».

– Des mini robots à contrôler avec des tablettes. Et comme chaque année, nous proposons un concours avec des lots sympas à gagner dont une console Neo Geo mini. Rendez-vous le samedi 27 novembre, de 10h00 à 12h00, puis de 14h00 à 17h30, à la Médiathèque d’Eloyes (5 rue Charles de Gaulle). Entrée libre. Inscription au concours à partir de 7 ans, le jour même, jusqu’à 16h. Règlement disponible dans toutes les médiathèques du réseau et sur mediatheque.ccpvm.fr. +33 3 29 22 50 01 http://mediatheque.ccpvm.fr/ Médiathèque

