4ème journée du Gouf Capbreton, 12 septembre 2021, Capbreton.

4ème journée du Gouf 2021-09-12 – 2021-09-12 Place de la Liberté Auditorium du Casino municipal

Capbreton Landes

« Canyonissime ! » Le slogan de cette Journée du Gouf, est une expression joyeuse et passionnée pour célébrer le Gouf sous toutes ses formes, scientifiques, historiques et culturelles.

Nous allons faire connaissance avec son grand découvreur, le marquis de Folin et ses étonnantes missions océanographiques sur le Gouf et le golfe de Gascogne à la fin du 19e siècle. Nous découvrirons aussi des propositions nouvelles de toponymie pour nommer des hauts lieux du Gouf.

Nous irons également à la rencontre de canyons frères, en Méditerranée ou au Portugal. C’est l’occasion de parler de l’extraordinaire biodiversité du Gouf, poissons, calmars, requins, dauphins, baleines, mais nous évoquerons aussi sa géologie, ses fonds marins, le climat, l’étrange dynamique qui anime la tête du Gouf, les plongées d’exploration, les sciences participatives, la formation des vagues, le surf…

« Canyonissime ! » Le slogan de cette Journée du Gouf, est une expression joyeuse et passionnée pour célébrer le Gouf sous toutes ses formes, scientifiques, historiques et culturelles.

+33 5 58 72 13 75

« Canyonissime ! » Le slogan de cette Journée du Gouf, est une expression joyeuse et passionnée pour célébrer le Gouf sous toutes ses formes, scientifiques, historiques et culturelles.

Nous allons faire connaissance avec son grand découvreur, le marquis de Folin et ses étonnantes missions océanographiques sur le Gouf et le golfe de Gascogne à la fin du 19e siècle. Nous découvrirons aussi des propositions nouvelles de toponymie pour nommer des hauts lieux du Gouf.

Nous irons également à la rencontre de canyons frères, en Méditerranée ou au Portugal. C’est l’occasion de parler de l’extraordinaire biodiversité du Gouf, poissons, calmars, requins, dauphins, baleines, mais nous évoquerons aussi sa géologie, ses fonds marins, le climat, l’étrange dynamique qui anime la tête du Gouf, les plongées d’exploration, les sciences participatives, la formation des vagues, le surf…

Ville de Capbreton

dernière mise à jour : 2021-08-22 par