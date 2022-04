4ème Fête des plantes et Brandon Bize Bize Catégories d’évènement: BIZE

4ème Fête des plantes et Brandon Bize, 11 juin 2022, Bize.

2022-06-11 10:00:00 – 2022-06-11 à la salle des fêtes BIZE

Bize Hautes-Pyrénées Bize Rendez-vous dès 10h00 pour le marché de producteurs et artisans locaux ! La journée sera rythmée par des conférences et ateliers sur le thème de la nature : Programme des conférences à venir… Programme des ateliers et animations à venir… Animation par des bandas “Les Guai Luron”. Repas du soir : hamburgers/frites, boisson, glace et café.

Tarifs : 15€ / adulte – 10€ / enfant (-12 ans). Organisée par le Comité des fêtes. comitefetes.bize65@gmail.com à la salle des fêtes BIZE Bize

