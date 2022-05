4ème fête de la fleur de vigne Talant, 18 juin 2022, Talant.

4ème fête de la fleur de vigne Talant

2022-06-18 – 2022-06-18

Talant Côte-d’Or Talant

EUR 10 12 Organisée par la Confrérie du Cellier de Talant.

Au programme :

13h30 : rassemblement à la maison Alix de Vergy pour le retrait des bons de participation. Visite libre du musée de la vigne et du vin.

14h30 : départ pour une balade familiale d’environ 3 heures. Une balade historique entre vignes et village.

18h à 20h : apéro musical au jardin des 5 roses avec le groupe “Le temps d’une chanson”, duo piano, guitare, voix. Chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui.

Manifestation sous réserve des conditions sanitaires et dans le respect des gestes barrières en vigueur à cette date.

asso.cct.21240talant@gmail.com

Talant

