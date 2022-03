4ÈME FESTIVAL DU JEU Blagnac, 26 mars 2022, Blagnac.

Au programme : Jeux de société pour petits et grands, jeux de rôle, tarot, échecs, scrabble et plus encore !

Blagnac re-Joue enfin !

Voici la 4ème édition de ce festival du jeu proposé par la Médialudo et Loca.

