4ème festival d’orgue d’été Vichy Vichy Catégories d’évènement: 03200

Vichy

4ème festival d’orgue d’été Vichy, 11 août 2022, Vichy. 4ème festival d’orgue d’été rue Georges Clémenceau Eglise Saint Louis Vichy

2022-08-11 12:15:00 – 2022-08-11 12:45:00 rue Georges Clémenceau Eglise Saint Louis

Vichy 03200 EUR Découvrir l’orgue Aubertin selon son envie, le temps qu’on souhaite… L’entendre seul mais aussi en dialogue avec un euphonium…grâce à de « jeunes talents » qui partagent avec vous leur approche de la musique ! fr.espenel@wanadoo.fr +33 6 72 98 95 75 rue Georges Clémenceau Eglise Saint Louis Vichy

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: 03200, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse rue Georges Clémenceau Eglise Saint Louis Ville Vichy lieuville rue Georges Clémenceau Eglise Saint Louis Vichy Departement 03200

Vichy Vichy 03200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy/

4ème festival d’orgue d’été Vichy 2022-08-11 was last modified: by 4ème festival d’orgue d’été Vichy Vichy 11 août 2022 03200 vichy

Vichy 03200