4ème Festival des Percussions du Monde Châlons-en-Champagne, 25 septembre 2021, Châlons-en-Champagne.

Les percussions, pratique artistique fédératrice et accessible, à la fois porteuse des traditions culturelles spécifiques des peuples et media universel de l’humanité, réunissent les gens, sans exclusive générationnelle, sociale, culturelle, d’origine, de genre…

Le quatrième Festival des Percussions du Monde proposera dans les 3 squares du quartier Rive-Gauche et à l’espace Dunant, un programme d’ateliers-découverte et de concerts réunissant amateurs et professionnels, pour explorer l’univers des percussions cubaines, brésiliennes et d’Afrique du Nord.

Programme :

Centre social et culturel Rive Gauche

– 10 h – 17 h : activités en extérieur. Pôle Henri Dunant. Echecs, poker, jeux vidéo de batterie, atelier cirque

– 14 h – 19 h 30 : concerts pédagogiques

Mail Orléans rue d’Orléans

– De 14 h à 15 h : Atelier découverte, initiation et pratique.

– De 15 h à 15 h 45 : Concert Square du Mont-Saint-Michel (espace Cancale)

– De 16 h à 17 h : Atelier découverte, initiation et pratique.

– De 17 h à 17 h 45 : Concert

Parc Bellevue à la Bidée

– De 18 h à 19 h : Atelier découverte, initiation et pratique.

– De 19 h à 19 h 45 : Concert

– 20 h : Départ de déambulation Batucada au Parc Bellevue. Par Le collectif Ritmistas Dos Pily avec des jeunes et des

habitants du CSC Rive gauche et familles du CSC Verbeau.

– 20 h 30 – 23 h 30 : Scène partagée au pôle Henri Dunant. Concerts : Ritmistas Dos Pily

Un temps de partage et de convivialité ouvert à tous et en accès libre.

csc.rivegauche@chalonsenchampagne.fr +33 3 26 64 30 73 https://www.musiquessurlaville.com/

