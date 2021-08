La Tour-sur-Orb La Tour-sur-Orb Hérault, La Tour-sur-Orb 4ÈME FESTIVAL DES METIERS D’ARTS La Tour-sur-Orb La Tour-sur-Orb Catégories d’évènement: Hérault

La Tour-sur-Orb

4ÈME FESTIVAL DES METIERS D’ARTS La Tour-sur-Orb, 21 août 2021, La Tour-sur-Orb. 4ÈME FESTIVAL DES METIERS D’ARTS 2021-08-21 16:00:00 16:00:00 – 2021-08-22 18:00:00 18:00:00

La Tour-sur-Orb Hérault La Tour-sur-Orb 4 ème Festival des métiers d’arts de Boussagues

les 21 et 22 août 2021 e 10h à 18h dasn les ruelles du village médiéval

35 artistes & créateurs

17 métiers présenté Navette Lamalou les Bains – Boussagues Profitez-en pour visiter le village médiéval de Boussagues

Avec l’église Notre Dame de la Pitié, le Château Bas, la Maison du Bailli, ses fortifications et ruelles médiévales

Renseignement au 06 21 71 65 53 4 ème Festival des métiers d’arts de Boussagues

les 21 et 22 août 2021 e 10h à 18h dasn les ruelles du village médiéval

35 artistes & créateurs

17 métiers présentés Navette Lamalou les Bains – Boussagues Renseignement au 06 21 71 65 53 +33 6 21 71 65 53 4 ème Festival des métiers d’arts de Boussagues

les 21 et 22 août 2021 e 10h à 18h dasn les ruelles du village médiéval

35 artistes & créateurs

17 métiers présenté Navette Lamalou les Bains – Boussagues Profitez-en pour visiter le village médiéval de Boussagues

Avec l’église Notre Dame de la Pitié, le Château Bas, la Maison du Bailli, ses fortifications et ruelles médiévales

Renseignement au 06 21 71 65 53 dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, La Tour-sur-Orb Autres Lieu La Tour-sur-Orb Adresse Ville La Tour-sur-Orb lieuville 43.65133#3.14875