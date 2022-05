4ème festival de Majorettes – Les constellations istréennes Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres Bouches-du-Rhône Istres Les constellations istréennes vous donnent rendez-vous, le 14 mai à partir de 9h30, au gymnase du CEC les Heures Claires, pour la 4ème édition du festival de majorettes.



Avec :



– Les batons du Castellas (83)

– Les majorettes du pays de Fayence (83)

– Les Florentines (30)

– Les majorettes de Sausset-les-Pins (13)

– Les Gold & Girl’s de Villasavary (11)

– Les majorettes de Marseille (13)

– Les Lys d’Ollioule (83)

4ème festival organisé par Les Constellation Istréennes au gymnase du CEC moreirastephane2@gmail.com +33 6 99 59 79 86



Avec :



– Les batons du Castellas (83)

– Les majorettes du pays de Fayence (83)

– Les Florentines (30)

– Les majorettes de Sausset-les-Pins (13)

– Les Gold & Girl’s de Villasavary (11)

– Les majorettes de Marseille (13)

– Les Lys d’Ollioule (83)

Centre Éducatif et Culturel des Heures Claires Cec les Heures Claires Istres

