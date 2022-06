4ème festival de la maquette Plouhinec, 24 septembre 2022, Plouhinec.

4ème festival de la maquette Plouhinec

2022-09-24 – 2022-09-24

Plouhinec 29780

4 ème salon du maquettisme organisé par Sud et ouest

à la salle omnisports de Plouhinec

le samedi 24 septembre de 14h à 18h ; et dimanche de 9h a 18h non stop

300m linéaire d’exposition multidisciplinaire

un bassin de navigation et d’autres démonstration du type camion radiocommandes

tirage de la tombola avec comme lots des maquettes réalisées par le club.

asso.sudetouest@gmail.com +33 6 20 83 62 06

Plouhinec

