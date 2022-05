4EME FESTIVAL DE BRODERIES ET DENTELLES Bonnétable Bonnétable Catégories d’évènement: Bonnétable

Sarthe

4EME FESTIVAL DE BRODERIES ET DENTELLES Bonnétable, 25 juin 2022, Bonnétable. 4EME FESTIVAL DE BRODERIES ET DENTELLES Salle Mélusine Rue Twistringen Bonnétable

2022-06-25 10:00:00 – 2022-06-26 18:00:00 Salle Mélusine Rue Twistringen

Bonnétable Sarthe Bonnétable EUR 4 4 L’association Plaisirs d’Ouvrages organise son 4eme festival de broderies et dentelles.

au programme :

