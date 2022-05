4ème étape du Tour Nivernais Morvan Saint-Germain-Chassenay Saint-Germain-Chassenay Catégories d’évènement: Nièvre

Saint-Germain-Chassenay

4ème étape du Tour Nivernais Morvan Saint-Germain-Chassenay, 17 juin 2022, Saint-Germain-Chassenay. 4ème étape du Tour Nivernais Morvan Saint-Germain-Chassenay

2022-06-17 12:50:00 – 2022-06-17 17:00:00

Saint-Germain-Chassenay Nièvre Saint-Germain-Chassenay La 44ème édition du TNM (course cycliste) se déroulera du mercredi 15 au samedi 18 juin 2022. La 4ème étape qui se déroulera en partie dans le Sud Nivernais avec un total de 140.6 km, se lancera de Saint-Germain-Chassenay et arrivera à La Machine en fin d’après-midi. Saint-Germain-Chassenay – Départ de la caravane (place de l’église) : 12h50 / Course : 13h20

La Machine – Arrivée de la caravane (avenue de la république) : 16h30 / Course : 17h00 http://www.tournivernaismorvan.fr/ La 44ème édition du TNM (course cycliste) se déroulera du mercredi 15 au samedi 18 juin 2022. La 4ème étape qui se déroulera en partie dans le Sud Nivernais avec un total de 140.6 km, se lancera de Saint-Germain-Chassenay et arrivera à La Machine en fin d’après-midi. Saint-Germain-Chassenay – Départ de la caravane (place de l’église) : 12h50 / Course : 13h20

La Machine – Arrivée de la caravane (avenue de la république) : 16h30 / Course : 17h00 Saint-Germain-Chassenay

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Saint-Germain-Chassenay Autres Lieu Saint-Germain-Chassenay Adresse Ville Saint-Germain-Chassenay lieuville Saint-Germain-Chassenay Departement Nièvre

Saint-Germain-Chassenay Saint-Germain-Chassenay Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-chassenay/

4ème étape du Tour Nivernais Morvan Saint-Germain-Chassenay 2022-06-17 was last modified: by 4ème étape du Tour Nivernais Morvan Saint-Germain-Chassenay Saint-Germain-Chassenay 17 juin 2022 nièvre Saint-Germain-Chassenay

Saint-Germain-Chassenay Nièvre