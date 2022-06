4ème étape de la Grande Rando Patrimoine « Château, moulins et fantômes de la Penzé » Plouénan, 27 juillet 2022, Plouénan.

4ème étape de la Grande Rando Patrimoine « Château, moulins et fantômes de la Penzé » Maison du filet brodé 1 rue des Sabotiers Plouénan

2022-07-27 10:00:00 – 2022-07-27 16:30:00 Maison du filet brodé 1 rue des Sabotiers

Plouénan 29420 Plouénan

Randonnée accompagnée par Patrick Le Cann et Alain Ollivier, bénévoles de Pays.

Départ à 10h précises du parking de la Maison du filet brodé, rue des Sabotiers (près de l’église). Pique-nique à la charge des participants, vers 12h30, au lieu-dit Milin Vor. Distance 11 km. Retour vers 16h30 (itinéraire en boucle). Niveau moyen. Gratuit.

Chaussures de marche et vêtements adaptés aux conditions météo nécessaires. Enfants à partir de 10 ans, chiens non acceptés.

Patrimoine rencontré : calvaire de Kerbiniou, ancienne gare et château de Kerlaudy, la Penzé, pont de la corde, vestiges moulin à marée, cale de Coz

Treizh, pont de chemin de fer, Milinou et ses moulins, travail des prairies, chapelle et fontaine de Kerellon.

