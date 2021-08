Aux Marais Aux Marais Aux Marais, Oise 4ème Enduro du Beauvaisis Aux Marais Aux Marais Catégories d’évènement: Aux Marais

4ème Enduro du Beauvaisis Aux Marais, 5 septembre 2021, Aux Marais. 4ème Enduro du Beauvaisis 2021-09-05 09:00:00 – 2021-09-05

Organisé par le Beauvais Moto Club en partenariat avec la commune de Aux Marais. Départ Aux Marais, passage dans différentes communes du Beauvaisis avec des spéciales à différents lieux. Spectacle garanti! Restauration et buvette sur place. Renseignement au 06 18 62 98 20 et beauvaismotoclub60@gmail.com https://www.facebook.com/www.beauvaismotoclub.fr

