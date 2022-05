4ème édition du Festival Théâtres de Bourbon Veauce Catégories d’évènement: Allier

Veauce 03450 Festival de théâtre en plein air. Spectacles présentés par des troupes professionnelles : la troupe du Théâtre du Nord-Ouest, Le Théâtre d’à côté, Idiomecanic Théâtre, The New musical, la compagnie Du Passage, le Rollmops et la compagnie Quand même.. theatresdebourbon@yahoo.fr +33 6 86 06 02 46 Veauce

