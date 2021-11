Hauts de Bienne Hauts de Bienne Hauts de Bienne, Jura 4ème édition du Festival Démo d’Emaux Hauts de Bienne Hauts de Bienne Catégories d’évènement: Hauts de Bienne

Jura

4ème édition du Festival Démo d’Emaux Hauts de Bienne, 17 décembre 2021, Hauts de Bienne. 4ème édition du Festival Démo d’Emaux Hauts de Bienne

2021-12-17 – 2022-12-17

Hauts de Bienne Jura Hauts de Bienne EUR Découvrez la 4ème édition de l’exposition à ciel ouvert Démo d’Émaux, une exposition singulière d’art émaillée sur métal.

Unique, ce parcours en ville vous invite à contempler les œuvres en émail sur métal. Une découverte originale de ce savoir-faire traditionnel morézien. La thématique pour cette année 2022 est LE ROUGE. Les œuvres sont visibles dans dans les vitrines vacantes de Morez. Cette manifestations rappelle l’importance de l’émail sur métaux dans le développement passé et à venir de la ville de Morez – Hauts de Bienne. La réintroduction de l’émail dans les rues de la ville contribue aussi à la revitalisation du centre-bourg de Morez tout en valorisant les activités de la Maison de l’émail (culture, patrimoine, économie, formation). maison.de.email@orange.fr +33 6 23 26 72 63 http://maison-email.com/ Découvrez la 4ème édition de l’exposition à ciel ouvert Démo d’Émaux, une exposition singulière d’art émaillée sur métal.

Unique, ce parcours en ville vous invite à contempler les œuvres en émail sur métal. Une découverte originale de ce savoir-faire traditionnel morézien. La thématique pour cette année 2022 est LE ROUGE. Les œuvres sont visibles dans dans les vitrines vacantes de Morez. Cette manifestations rappelle l’importance de l’émail sur métaux dans le développement passé et à venir de la ville de Morez – Hauts de Bienne. La réintroduction de l’émail dans les rues de la ville contribue aussi à la revitalisation du centre-bourg de Morez tout en valorisant les activités de la Maison de l’émail (culture, patrimoine, économie, formation). Hauts de Bienne

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Hauts de Bienne, Jura Autres Lieu Hauts de Bienne Adresse Ville Hauts de Bienne lieuville Hauts de Bienne