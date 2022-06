4ème édition du Festival de Cussangy Cussangy, 19 août 2022, Cussangy.

4ème édition du Festival de Cussangy

Cussangy Aube

2022-08-19 – 2022-08-21

Cussangy

Aube

Cussangy

Les 19, 20 et 21 août : CUSSANGY – 4ème Festival de Cussangy. Cette édition fait appel à des ressources locales : la MJC de Chaource, Apple Jack, Freddy Viau mais également à une institution nationale : le centre national du patrimoine de la chanson française. Les animations ont lieu dans l’église, dans la salle des fêtes, sous le préau et dans la cour de l’école, sous l’arbre de la liberté et dans la grange face à l’église. Voici le programme :

Vendredi 19 août :

19h : Vernissage de l’Exposition « Alexander Putov »

20h : « Concert de musique irlandaise» par Apple Jack (8 €)

Samedi 20 août :

14h30 : Atelier théâtre animé par Louise Putov (10 €)

18h : « La comédie du langage » (3 pièces comiques) de Jean Tardieu par Chat-peau d’Ource de la MJC de Chaource (gratuit)

20h : « Le récit de Sara Isaakovna » par la Compagnie Doroguina (8 €)

Dimanche 21 août :

14h30 : Conte japonais « Karuta, jeu de conte des quatre saisons » par la compagnie « Les bonnes Langues » de Freddy Viau (8 €)

16h30 : « Le professeur de Brassens » par le Centre national du patrimoine de la chanson, dit « Le Hall de la chanson », (Théâtre Ecole Parc La Villette Paris) (12 €)

Pour l’ensemble des spectacles (hors atelier) 30 € et 25 € pour les membres de « Cussangy en histoire(s) »

Contact : andre.hussenet870@orange.fr – +33 (0)6 20 28 40 72

andre.hussenet870@orange.fr +33 6 20 28 40 72

Cussangy

