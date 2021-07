Paris Espace Saint-Martin Paris 4ème édition du Congrès des Ages et du Vieillissement. Espace Saint-Martin Paris Catégorie d’évènement: Paris

4ème édition du Congrès des Ages et du Vieillissement. Espace Saint-Martin, 27 septembre 2021-27 septembre 2021, Paris. 4ème édition du Congrès des Ages et du Vieillissement.

du lundi 27 septembre au mardi 28 septembre à Espace Saint-Martin

### 4ème édition du Congrès des Ages et du Vieillissement. Cet évènement unique se tiendra à **Paris, les 27 et 28 septembre 2021** et réunira cette année encore tous les acteurs du Grand Âge. Le Congrès National des Âges et du Vieillissement est unique car : * Il offre une tribune aux personnes âgées vulnérables * Il associe tous les acteurs du Grand Âge à une réflexion pour dégager des actions innovantes * Il contribue au changement de regard de notre société en valorisant ce secteur d’avenir Ateliers pratiques, débats, tables rondes, interventions de Grands témoins, autant de formats susceptibles de faire bouger les choses ! Retrouvez notamment au côté des personnes âgées, familles, élus, professionnels des personnalités de premier plan. **4 programmes :** * **Programme Général** * **Programme Domicile** * **Programme Médecin** * **Programme Citoyennage**

Inscription

Congrès des ages et du vieillissement Espace Saint-Martin 199bis Rue Saint-Martin, 75003 Paris Paris Paris 3e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-27T10:00:00 2021-09-27T17:00:00;2021-09-28T10:00:00 2021-09-28T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Espace Saint-Martin Adresse 199bis Rue Saint-Martin, 75003 Paris Ville Paris lieuville Espace Saint-Martin Paris