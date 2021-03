Pibrac Pibrac Pibrac 4ème édition du Biodiver’Stival – Du 15 au 19 mars Pibrac Pibrac Catégorie d’évènement: Pibrac

4ème édition du Biodiver'Stival – Du 15 au 19 mars
Pibrac, 15 mars 2021-15 mars 2021

du lundi 15 mars au vendredi 19 mars à Pibrac

L’association Jardin Nature Pibrac propose durant cette semaine des animations afin de sensibiliser sur la nécessité de sauvegarder la biodiversité végétale et animale de proximité. Les contraintes liées à la situation sanitaire vont donner à cette édition un format particulier : ce sont 5 soirées en visioconférence qui sont proposées, ouvertes à tous gracieusement. Parce que l’éducation à l’environnement des plus jeunes est une priorité pour faire émerger des comportements plus respectueux de l’environnement, des expositions seront installées dans les écoles et au collège de Pibrac. [Téléchargez le programme.](http://ville-pibrac.fr/images/2021/Agenda/Programme_Biodiverstival_2021.pdf)

Une semaine de partage des savoirs pour mieux comprendre et protéger la Biodiversité, tel est l'objectif de Biodiver'Stival.

2021-03-15T20:30:00 2021-03-15T22:30:00;2021-03-16T20:30:00 2021-03-16T22:30:00;2021-03-17T20:30:00 2021-03-17T22:30:00;2021-03-18T20:30:00 2021-03-18T22:30:00;2021-03-19T20:30:00 2021-03-19T22:30:00

