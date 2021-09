Paron Paron Paron, Yonne 4ème édition des Courses Vertes Sénonaises Paron Paron Catégories d’évènement: Paron

Yonne

4ème édition des Courses Vertes Sénonaises Paron, 9 octobre 2021, Paron. 4ème édition des Courses Vertes Sénonaises 2021-10-09 17:30:00 – 2021-10-09 Complexe Roger Treillé Avenue du Stade de Saint-Bond

Paron Yonne Paron EUR 7 23 Sens Route Trail organise la 4ème édition des Courses Vertes Sénonaises : à chacun.e son défi ! Trois parcours possibles, en nocturne :

– City trail de Paron – 8 km – 250 D+ – départ à 19h : unique trail urbain de l’Yonne. Chemins, sentiers, bois, escaliers…Tout est réuni pour un trail en ville.

– Trail des Hauts Glaciers – 18 km – 350 D+ – départ à 18h30 : tous les plaisirs du trail dans le Sénonais !

– La Gâtinaise – 30 km – 500 D+ – départ à 17h30 : pour performer ou découvrir, avis aux amateurs ! Inscriptions en ligne sur www.chronoteam.org (limité à 300 places). Clôture des inscriptions le 08/10 à minuit. https://www.sensroutetrailblog.wordpress.com/ Sens Route Trail organise la 4ème édition des Courses Vertes Sénonaises : à chacun.e son défi ! Trois parcours possibles, en nocturne :

