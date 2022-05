4ème édition de la nuit des Châteaux, 22 octobre 2022, .

4ème édition de la nuit des Châteaux

2022-10-22 17:00:00 – 2022-10-22

Depuis la nuit des temps, la forêt attire les hommes, les protège et les nourrit. Elle est un refuge. Elle fait peur aussi. Tout y est diffèrent, insaisissable… Tout y est possible. Ce spectacle vous emmène à la rencontre des arbres centenaires et de leur sagesse, de la forêt secrète et impénétrable, et des personnages fabuleux qui la hantent. Corinne Duchenne vous contera pourquoi les arbres ont des feuilles et comment certains peuvent guérir les hommes. Vous découvrirez la Bonne-Dame qui protège les enfants dans la forêt, la Truie Blanche qui file près de son chêne et attend ceux qui sont en quête, le Meneur de Loups qui a vendu son âme au Diable en échange du pouvoir de comprendre la parole des arbres et de se faire aimer des animaux sauvages, la Malnoue, ce fleuve souterrain….

La Nuit des châteaux est le nouvel événement européen des propriétaires de monuments historiques qui séduit des dizaines de milliers de visiteurs.

Dans le cadre de cette 4ème édition, le domaine de Poulaines vous propose une ballade contée “le légendaire des arbres des la forêt” par Corinne Duchêne

