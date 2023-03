4ÈME ÉDITION DE LA NUIT CERDAN Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Hérault Le Boxing Club Marcel Cerdan de Béziers vous propose la quatrième édition de la nuit Cerdan, un gala international de boxe.

Au programme, 4 combats professionnels et 8 combats amateurs élites.

