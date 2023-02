4ème édition de la Guyader Bermudes 1000 Race Quai du Commandant Malbert Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistere La 4ème édition de la Guyader Bermudes 1000 Race est une course au large, en DOUBLE avec obligatoirement un médiaman à bord, en IMOCA, de 1200 milles, au départ et à l’arrivée de Brest. La flotte s’élancera de Brest le dimanche 7 mai 2023 à 14h et effectuera une boucle en Atlantique via le Fastnet à la pointe Sud-Ouest de l’Irlande et un Waypoint Gallimard situé au Nord Ouest du Cap Finisterre. Le sens du parcours sera défini en fonction des conditions météorologiques. L’arrivée des premiers bateaux au port du Château à Brest est estimée le jeudi 11 mai. Cette course du Championnat du monde IMOCA (IMOCA Globe Series). Cette course est qualificative pour la Transat Jacques Vabre 2023. PROGRAMME DE LA COURSE Jeudi 4 mai, à 12h Heure limite d’arrivée des bateaux au Port du Château à Brest ou à Camaret selon attribution Vendredi 5 mai, apres-midi Defi Pom’Potes, Runs de vitesse en rade de Brest Dimanche 7 mai, à 14h Départ de la Guyader – Bermudes 1000 Race aux abords du Goulet en mer d’Iroise Jeudi 11 mai Arrivées des premiers bateaux à Brest Samedi 14 mai Remise des prix https://www.guyaderbermudes1000race.com/presentation-course Quai du Commandant Malbert Marina du Château Brest

