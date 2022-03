4ème édition de Biodiver’Stival Pibrac, 21 mars 2022, Pibrac.

4ème édition de Biodiver’Stival

du lundi 21 mars au dimanche 27 mars à Pibrac

La 4ème édition de Biodiver’Stival aura lieu du 21 mars au 27 mars, une semaine consacrée à la Biodiversité ouverte a tous gracieusement. La soirée inaugurale aura lieu le lundi 21 mars à 20h30 au Théâtre Musical de Pibrac, ce sera une table ronde avec Alice Terrasse (Avocate au Barreau de Toulouse) Sylvain Chabé-Ferret (Enseignant-chercheur en économie de l’environnement INRAE/ Tlse School of Economicst ), Julien Delord (Enseignant-chercheur philosophie des sciences de la vie) et Francis Duranthon (Directeur Muséum d’Histoire Naturelle de Tlse). L’objectif est d’aborder la biodiversité, sa situation et son futur sous différents angles. Le débat sera animé par Nathalie Bathellier journaliste indépendante. La richesse et la diversité des intervenants vont permettre de Croiser les Regards pour mieux comprendre où nous en sommes et ce que nous pourrions faire améliorer nos interactions avec la Biodiversité. Suivrons 5 soirées ciné-débats à la salle polyvalente, boulevard des écoles à Pibrac. Elles permettront d’aborder la biodiversité des rivières, l’agriculture, la viticulture et l’apiculture bio, la problématique de l’ours dans les Pyrénées et l’abeille. Les films projetés sont récents et les débats seront animés par des enseignants-chercheurs et des acteurs de terrain : agriculteurs, bergers, viticulteurs, et apiculteurs. Samedi 26 mars après-midi le jardin pédagogique et le verger conservatoire ouvrent leurs portes pour des visites et des ateliers pratiques. Le dimanche 27 mars à 10h30 un ciné-p’tit-dèj à la salle polyvalente pour petits et grands avec le film Donne-moi des ailes Des animations et des expositions dans les écoles, le collège et le lycée de Pibrac sont aussi au programme.

Gratuit

Organisé par Jardin Nature Pibrac

Pibrac Pibrac Pibrac Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T20:30:00 2022-03-21T23:30:00;2022-03-22T20:30:00 2022-03-22T23:30:00;2022-03-23T20:30:00 2022-03-23T23:30:00;2022-03-24T20:30:00 2022-03-24T23:30:00;2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T23:30:00;2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T17:00:00;2022-03-26T20:30:00 2022-03-26T23:30:00;2022-03-27T10:00:00 2022-03-27T12:00:00