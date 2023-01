4ème de cordée, Manaslu 8163m – Ciné-débat Arudy, 20 janvier 2023, Arudy .

4ème de cordée, Manaslu 8163m – Ciné-débat

cinéma st michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

2023-01-20 – 2023-01-20

Arudy

Pyrénées-Atlantiques

Ciné-débat : Voyage vers l’Himalaya

En septembre 2021, 3 alpinistes du Pays Basque Nord partent à l’assaut du mont Manaslu, 8e plus haut sommet du monde (8163m) au cœur de l’Himalaya. Suivez Frédéric Arburua, Maialen Berterreche et Jakes Sallaberremborde dans cette aventure émouvante et périlleuse, grâce aux images exceptionnelles rapportées par le trio.

Trois ans après le Cho Oyu, les alpinistes basques sont de retour au cinéma d’Arudy pour nous faire voyager, rêver et nous parler du Manaslu.

+33 5 59 05 73 70

Arudy

