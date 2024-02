4ème Course de Caisses à Savon de Dracy les Couches Place de la Mairie Dracy-lès-Couches, samedi 29 juin 2024.

Vous l’avez aimée… Vous l’attendiez… Vous vous êtes préparé à en découdre avec la descente du Mont Dracy, la revoilà pour les plus grand plaisir des amateurs de sensations fortes & de fun la 4ème Course de Caisses à savon de Dracy les Couches !

Début des descentes à partir de midi, jusqu’au bout de la nuit pour les plus courageux… Tout ceci accompagné d’un super concert des Seven Balls sur la place du village

Passez un week-end dans la bonne humeuuur !!!

Restauration sur place Caves des viticulteurs Dracéens ouvertes EUR.

Place de la Mairie Mairie

Dracy-lès-Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté coeur.rallye@gmail.com

