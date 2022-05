4ème concentration – La Rétro-Barjot Auto-Moto Saint-Genès-de-Fronsac Saint-Genès-de-Fronsac Catégories d’évènement: 33240

Saint-Genès-de-Fronsac

4ème concentration – La Rétro-Barjot Auto-Moto Saint-Genès-de-Fronsac, 4 septembre 2022, Saint-Genès-de-Fronsac. 4ème concentration – La Rétro-Barjot Auto-Moto Saint-Genès-de-Fronsac

2022-09-04 – 2022-09-04

Saint-Genès-de-Fronsac 33240 Saint-Genès-de-Fronsac EUR A partir de 9h00, exposition des véhicules avec le petit café d’accueil et sa chocolatine.

A 10h30, départ pour une promenade découverte afin de recréer le fameux « bouchon de Saint André de Cubzac »

Suivi d’un apéritif offert,

Repas, uniquement sur inscription. Après-midi : Présentation des véhicules

Animation, fête foraine + surprises ….

Restauration, Buvette et Commodités SUR PLACE. comité des fêtes de st genes

Saint-Genès-de-Fronsac

dernière mise à jour : 2022-05-10

