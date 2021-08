Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois Aisne, Fère-en-Tardenois 4ème concentration de véhicules anciens Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois Catégories d’évènement: Aisne

4ème concentration de véhicules anciens Fère-en-Tardenois, 12 septembre 2021, Fère-en-Tardenois. 4ème concentration de véhicules anciens 2021-09-12 09:00:00 – 2021-09-12

Fère-en-Tardenois Aisne Fère-en-Tardenois 15 15 65 kilomètres de rallye. Départ de la mairie de Fère-en-Tardenois, à 9 heures. Exposition de véhicules anciens, concours d’élégance, tombola…

contact02.atpr@gmail.com +33 6 10 20 25 97 https://www.atpr02.com/

