4ème cérémonie du prix européen des entreprises innovantes en matière de mobilité Grand Palais Éphémère, 19 mai 2022, .

4ème cérémonie du prix européen des entreprises innovantes en matière de mobilité

Grand Palais Éphémère, le jeudi 19 mai à 16:00

Les 19, 20 et 21 mai prochains, se tiendra à Paris, au Grand Palais Éphémère, le sommet international pour la planète ChangeNOW. Lors de cet événement, venez assister à la remise des prix des 10 start-ups européennes les plus prometteuses en matière de mobilités propres, le 19 mai de 16h à 18h30. Elles ont été sélectionnées parmi 563 candidatures pour être les entreprises les plus prometteuses pour rendre nos transports plus intelligents, plus durables et plus inclusifs. Également au programme : la remise des prix de dix gagnants supplémentaires pour les prix des catégories spéciales. Durant cette cérémonie finale, les lauréats présenteront leur technologie devant le grand public et un grand jury composé d’experts et de décideurs européens. La cérémonie sera également retransmise en direct par le Brussels Times.

Entrée sur réservation. Plus d’informations sur le site du salon ChangeNow.

Un événement officiel de la Présidence française de l’Union européenne

Grand Palais Éphémère Place Joffre, 75007 Paris Quartier du Gros-Caillou Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T16:00:00 2022-05-19T18:30:00