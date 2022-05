4ème Brocante du Rendy Cucq Cucq Catégorie d’évènement: Cucq

4ème Brocante du Rendy Cucq, 1 mai 2022, Cucq. 4ème Brocante du Rendy Cucq

2022-05-01 – 2022-05-01

Cucq Pas-de-Calais Cucq L’association du Rendy à Cucq organise sa 4ème Brocante le dimanche 1er mai de 6h à 18h. Buvette et petite restauration sur place. Renseignements et réservations : Mr Flahaut René au 06 73 06 07 64 ou 06 80 04 04 40.

3,50€ le mètre – chèque de réservation à l’ordre de “association du Rendy” à retourner à : Mr Flahaut , 42 Allée des Fauvettes, 62780 Cucq. +33 6 73 06 07 64 L’association du Rendy à Cucq organise sa 4ème Brocante le dimanche 1er mai de 6h à 18h. Buvette et petite restauration sur place. Renseignements et réservations : Mr Flahaut René au 06 73 06 07 64 ou 06 80 04 04 40.

3,50€ le mètre – chèque de réservation à l’ordre de “association du Rendy” à retourner à : Mr Flahaut , 42 Allée des Fauvettes, 62780 Cucq. Cucq

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégorie d’évènement: Cucq Autres Lieu Cucq Adresse Ville Cucq lieuville Cucq

Cucq Cucq https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cucq/

4ème Brocante du Rendy Cucq 2022-05-01 was last modified: by 4ème Brocante du Rendy Cucq Cucq 1 mai 2022

Cucq