Meyras

4ème anniversaire du petit Musée du train, 9 mars 2023, Meyras Office de Tourisme Ardèche des Sources et Volcans Meyras. 4ème anniversaire du petit Musée du train Passage des voûtes (derrière l’église) Meyras Ardeche

2023-03-09 – 2023-03-09 Meyras

Ardeche Meyras Venez fêter le 4ème anniversaire du musée ! Pour découvrir l’histoire du chemin de fer en Ardèche méridionale : objets ferroviaires, poste et philatélie ferroviaire, trains en modèle réduit, maquettes de trains miniatures… dede.ardechois@gmail.com +33 6 24 29 16 90 Meyras

