4e Trace Nocturne Trouville-sur-Mer, 29 octobre 2022, Trouville-sur-Mer.

4e Trace Nocturne

Sur la plage Trouville-sur-Mer Calvados

2022-10-29 19:00:00 – 2022-10-29

Trouville-sur-Mer

Calvados

La Trace Nocturne revient à Trouville-sur-Mer pour une 4ème édition !

En marchant (4 kilomètres) ou en courant (6 kilomètres), venez participer à une course solidaire non chronométrée accessible au plus grand nombre, sportifs ou non !

100% des participations seront reversées au profit de « Team 21 », une association qui a pour objectif de favoriser la pratique du sport pour les porteurs de trisomie 21 à travers l’achat d’équipements, l’organisation de stages et la rencontre avec des sportifs de haut niveau.

Inscriptions et remise des dossards :

– Inscriptions le vendredi 28 octobre et samedi 29 octobre à la piscine de Trouville-sur-Mer, de 16h à 18h.

– Les dossards vous seront remis sur place.

– Cet événement n’est pas une course mais un parcours non chronométré, il n’y a donc pas besoin de certificat médical. Il est juste nécessaire de remplir une fiche d’inscription (qui vous sera donnée les 28 et 29 octobre) et de régler une participation directement à l’association qui sera sur place pour les inscriptions.

– Un tee-shirt sera remis à chaque participant.

Tarifs : 12€ pour les adultes, 6€ pour les enfants

+33 2 31 14 60 70 https://www.trouvillesurmer.org/2022/10/10/la-trace-nocturne-4eme-edition/

Trouville-sur-Mer

