Exposition à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Aquarelle 4E Rue Simon Dauphinot Cormontreuil, 18 novembre 2023, Cormontreuil.

Cormontreuil,Marne

Exposition d’aquarelles de l’association Aquarelle-en-Champagne, à la Grange aux Associations à Cormontreuil, dans le cadre de la journée Mondiale de l’Aquarelle.

Des démonstrations seront réalisées par les adhérents et Michel MINON, artiste peintre..

2023-11-18 fin : 2023-11-19 18:00:00. .

4E Rue Simon Dauphinot La Grange aux Associations

Cormontreuil 51350 Marne Grand Est



Watercolor exhibition by the Aquarelle-en-Champagne association, at the Grange aux Associations in Cormontreuil, as part of World Watercolor Day.

Demonstrations will be given by members and painter Michel MINON.

Exposición de acuarelas de la asociación Aquarelle-en-Champagne, en la Grange aux Associations de Cormontreuil, en el marco del Día Mundial de la Acuarela.

Habrá demostraciones a cargo de los miembros y del pintor Michel MINON.

Aquarellausstellung des Vereins Aquarelle-en-Champagne in der Grange aux Associations in Cormontreuil, im Rahmen des Welttages des Aquarells.

Vorführungen werden von Mitgliedern und dem Maler Michel MINON durchgeführt.

