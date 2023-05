4e rencontre des femmes brésiliennes de France Salle de Fête annexe de la Mairie du 14e, 27 mai 2023, Paris.

Le samedi 27 mai 2023

de 11h30 à 20h00

.Public adultes. gratuit

La rencontre des femmes brésiliennes de France est de retour pour sa 4e édition le 27 mai !

La 4e Rencontre des Femmes Brésiliennes de Frances est de retour pour sa 4e édition le 27 mai 2023 !

Evènement dédié aux femmes, dont l’objectif est de partage des connaissances et des compétences, favorisant de nouvelles amitiés, générant l’unité et l’intégration. De nombreuses professionnelles de domaines divers seront présentes : avocates, auteures, artistes, entrepreneuses, entres autres…. Toutes seront là pour vous ! Venez rencontrer ces femmes courageuses et inspirantes, et découvrez de nombreux stands avec des produits divers : bijoux, livres, artisanats…. et des services.

Pour participer à l’événement, il suffit d’apporter un produit d’hygiène intime féminin. Brésilienne ou non, venez faire partie de ce mouvement social et culturel. Nous vous attendons nombreuses !

Cet évènement fait partie du programme de la Semaine de L’Amérique Latine et Caraïbes 2023 organisée par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères.

Suivez le programme sur Facebook, Instagram, et site

Salle de Fête annexe de la Mairie du 14e 12 Rue Pierre Castagnou 75014 Paris

Contact : https://www.soldosul.fr brasileirasfr@outlook.fr https://www.facebook.com/events/720201743190451/?ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/720201743190451/?ref=newsfeed

Association Sol do Sul