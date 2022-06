4e nuit de l’astronomie de l’IAP Institut d’astrophysique de Paris CNRS-SU, 4 juin 2022, Paris.

Le samedi 04 juin 2022

de 19h30 à 01h30

. gratuit

Le 4 juin 2022, à partir de 19h30 et jusqu’au milieu de la nuit, l’Institut d’astrophysique de Paris (IAP), une unité mixte de recherche du CNRS et Sorbonne Université, organise sa quatrième Nuit de l’astronomie, sur le thème : « Lorsque Planck rencontre Einstein ».

Durant cette soirée, des conférences publiques mettront en lumière les relations entre la mécanique quantique (dont le physicien Max Planck fut un des découvreurs) et la physique de l’Univers aux grandes échelles, régie par la théorie de la gravitation développée par Albert Einstein.

La théorie standard de l’Univers primordial propose que la répartition de la matière aux grandes échelles dans l’Univers (les galaxies, les amas de galaxies) est le résultat de fluctuations quantiques durant les tout premiers instants de l’Univers, après le Big Bang (pendant la période de « l’inflation » ). Ce modèle étonnant, qui lie la physique de l’infiniment grand et de l’infiniment petit, est pour l’instant celui qui explique au mieux les mesures de nos observatoires et en particulier celles du satellite européen Planck, dont l’analyse a été pilotée, et en grande partie réalisée à l’IAP. La validation de l’origine quantique de l’organisation de la matière dans l’Univers, la question de notre capacité à scruter l’Univers primordial comme un laboratoire pour tester certaines des hypothèses de la mécanique quantique, ou encore le problème de la mise en place d’une théorie de la gravité quantique sont des sujets qui animeront le 38e colloque de l’IAP en 2022. L’ambition de la quatrième « Nuit de l’astronomie » est de faire participer le public à ces questionnements et de montrer au public francilien l’activité des laboratoires, notamment ceux du CNRS, dans ces thématiques.

L’événement principal de la nuit sera une série de conférences, qui se dérouleront dans l’amphithéâtre du laboratoire (120 places) et seront retransmises dans une salle complémentaire (40 places supplémentaires). Le public sera invité à circuler régulièrement afin de permettre à toutes et à tous (jauge maximale du laboratoire de 300 personnes) de participer à au moins deux conférences dans l’amphithéâtre. Ces conférences seront diffusées en direct sur la chaîne YouTube de l’IAP, le « chat » permettra aux internautes d’interagir entre eux et avec les orateurs. La nuit sera animée par Mathieu Grousson (docteur en physique et journaliste scientifique), et Alice Thomas (vulgarisatrice scientifique indépendante), ainsi que par des dessinatrices et des dessinateurs du Café des sciences.

En complément, les doctorantes et les doctorants de l’IAP vous proposeront des animations sur les constellations du ciel, des quiz, des tables de rencontres express autour d’un camion-restaurant ; une exposition présentera les thèmes actuels en astrophysique et cosmologie et un stand avec la maquette du satellite Euclid de l’agence spatiale européenne vous permettra d’en savoir plus sur cette expérience spatiale.

Institut d’astrophysique de Paris CNRS-SU 98bis boulevard Arago 75014 Paris

Contact : http://www.iap.fr/actualites/laune/2022/mai/nuit-astro-fr.html https://www.facebook.com/events/1133841440525799 https://www.facebook.com/events/1133841440525799 http://www.iap.fr/actualites/laune/2022/mai/nuit-astro-fr.html

IAP-CNRS-SU Affiche de la 4e Nuit de l’astronomie à l’Institut d’astrophysique de Paris (IAP)