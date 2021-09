4e Mur La Forgerie, 17 juin 2022, Wassy.

4e Mur

La Forgerie, le vendredi 17 juin 2022 à 20:30

La compagnie Daruma explore depuis plusieurs années des formats tantôt en salles de spectacle, tantôt en extérieur. Son caractère « tout terrain » est une force de son langage chorégraphique dans les relations développées entre les œuvres et les spectateurs, entre la danse et le sens, entre le danseur qui danse et le danseur qui parle. 4e MUR propose de creuser cette relation à la frontière scénique. C'est un duo, deux danseuses. Elles se connaissent depuis longtemps, sont liées par une histoire qui pourrait ne rien avoir à faire dans ce spectacle. Et pourtant si. C'est une proposition chorégraphique qui est en train de s'élaborer quand les spectateurs arrivent. Ça a déjà commencé mais ce n'est pas encore prêt. Ça devrait être prêt puisqu'ils entrent… Et pourtant non. C'est simple : il y a une scène avec deux danseuses, et une salle avec des spectateurs. On sait bien que c'est sur la scène que ça va se passer. Et pourtant non. C'est comme d'habitude : les spectateurs s'installent, le noir se fait, et ça commence. Après on applaudit. Pas cette fois. 4e MUR mêle l'espace scénique et l'espace du public, mêle les artistes et leur vie, mêle la danse et la conversation, mêle la forme écrite et celle qui va s'inventer en direct, mêle le spectacle et le temps de rencontre pour ne faire qu'un. Dans ce « un », il y a une expérience chorégraphique.

La Forgerie 23 place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy Haute-Marne



